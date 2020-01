Venda directa de divisas à banca facilita normalização cambial

Segundo Galvão Branco, a venda directa de dólares das companhias petrolíferas à banca, sem a intermediação directa do Banco Nacional de Angola (BNA), vai permitir ao mercado estabelecer o preço real entre a procura e oferta da moeda e não administrativamente como acontecia antes.

A medida de as petrolíferas venderem directamente as suas divisas à banca comercial foi adoptada a 29 de Novembro de 2019, na última reunião do Comité de Política Monetária do BNA.

Com essa medida, que visa consolidar o mercado de câmbio liberalizado desde 23 Outubro último, Galvão Branco disse esperar que o mercado funcione e que as moedas em transacção tenham o seu real valor, facilitando as relações do país com o exterior.

A partir de agora, na sua óptica, estão criados os mecanismos para regular o mercado de forma mais transparente e mais ajustada a realidade económica do país.

“Essa era uma questão que de facto faltava, acabar com a intervenção directa do BNA sobre a taxa cambial”, sublinhou.

Na sequência da decisão do BNA, de liberalizar o mercado cambial, os bancos comerciais foram também orientados a não restringirem a movimentação das contas dos clientes em moeda estrangeira.