Venda de carteira de crédito malparada do Novo Banco tem um efeito positivo -Moody’s

A operação tem um efeito positivo no rating do Novo Banco “porque vai melhorar as suas métricas muito fracas de risco de activos”, disse a agência de notação financeira numa nota divulgada esta quarta-feira, 11 de Setembro.

O Novo Banco anunciou a 5 de Setembro o encaixe de 191 milhões de euros com a venda desta carteira de crédito malparado e activos. A carteira foi comprada pela Burlington Loan Management, uma sociedade afiliada e aconselhada pela Davidson Kemper European Partners.

Sobre o impacto negativo de 106 milhões de euros nas suas contas, a Moody’s considera que a operação é importante. “Apesar deste efeito negativo não-recorrente, a conclusão da venda do crédito mal parado é um marco importante no plano de restruturação do Novo Banco”.

O projecto Nata 2 tinha um valor original de 2.732 milhões de euros e um valor bruto contabilístico de 1.713 milhões de euros. Esta carteira inclui os créditos da Sogema, de Bernardo Moniz da Maia, e da Ongoing, de Nuno Vasconcellos.