Variante delta força IEA a revisar para baixo procura de petróleo até Dezembro

A Agência Internacional de Energia (AIE) baixou as projecções de procura de petróleo nos meses restantes de 2021, após estimar que as novas mutações da COVID-19 levarão à redução da mobilidade social e, com ela, menor consumo de petróleo, segundo informações divulgadas ontem, pelo jornal El País.

No relatório mensal de mercado, a organização internacional com sede em Paris, observou que o crescimento seria cerca de 500 mil barris a menos por dia no segundo semestre de 2021, em comparação com sua estimativa mais recente devido ao "agravamento da progressão da pandemia".

O crescimento para o segundo semestre de 2021 degradou dramaticamente, já que as novas restrições da COVID-19 impostas em vários dos principais países consumidores de petróleo, particularmente na Ásia, parecem reduzir a mobilidade e o uso do petróleo, apontou a agência no relatório.

Esta situação explica a queda repentina na procuradora por petróleo bruto em Julho (com 120 mil barris por dia a menos) em resposta à rápida disseminação da variante delta que prejudicou as entregas na China, Indonésia, e outros países asiáticos.