Edgar Leandro disse que com a presença angolana na IABC, uma organização de dimensão mundial, “vamos promover oportunidades de networkig para ajudar os empresários que estejam em Angola a alcançar a excelência em relações publicas, relações com funcionários e outras formas de comunicação”.

Este foco, conforme diz, ajudará para uma melhor interação dos empresários angolanos com outros empresários a nível global, uma vez que a associação está comprometida a melhorar a eficácia organizacional por meio da comunicação estratégica de excelência.

Em contexto de crise económica e financeira global, face a baixa do preço do petróleo e do impacto negativo da pandemia da covid-19, Edgar Leandro diz que o papel da IABC vai se reflectir pela forma como os comunicadores funcionam a nível global. “Estarmos inseridos no conselho decisor a nível da região e isto vai garantir que a nossa voz seja ouvida para amplamente divulgarmos as nossas acções locais”.

O gestor angolano assume posição de destaque no conselho regional da IABC, pois, doravante, vai trabalhar com dois directores-executivos responsáveis na região da África Austral e África Ocidental, ao longo de 2020, e terá a missão de iniciar e reforçar a presença de Angola na organização através da facilitação de grupos de interesses e da conexão com outros profissionais de comunicação.

Por ser a única associação global que conecta profissionais de comunicação com as pessoas e insights necessários para gerar resultados, os profissionais da IABC procuram, no quotidiano, influenciar o futuro de uma organização por meio de conceitos originais que muitas vezes levam a mudar a maneira como os negócios são feitos, daí a habilidade que demonstram na indicação de novas oportunidades de negócios.

A IABC foi fundada em 1970. É uma rede global de profissionais de comunicação que atende mais de 14.000 membros em 90 países.

Liderança e aprendizado

O Instituto de Liderança (LI, na sigla inglesa) da IABC é um veículo que tem promovido a formação de líderes na gestão de negócios a nível global. A Leadership Institute é uma oportunidade para os líderes regionais e internacionais da IABC se reunirem para compartilhar as melhores práticas e aprender a criar programas e serviços que mantêm os membros activos e envolvidos.

A associação que é uma oportunidade fantástica de interação entre líderes, com a construção de relacionamentos fortes e aprendizado de novas habilidades úteis dentro dos padrões da própria IABC.

Paralelamente a questão de liderança, o desenvolvimento profissional é outra oportunidade que ajuda na consolidação e controlo de carreiras. “Em todas estas ferramentas, vamos procurar proporcionar para Angola e para os angolanos o melhor para termos bons líderes em negócios, através do networking, e para termos um desenvolvimento profissional muito bom”, diz Edgar Leandro.

As oportunidades de desenvolvimento profissional, através da IABC, são construídas com base em um padrão global criado por pares e um roteiro de carreira para profissionais de comunicação, por intermédio dos programas de desenvolvimento profissional da referida associação que oferecem uma variedade de excelentes oportunidades para o crescimento da carreira ao longo da vida.