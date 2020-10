$!Vamos criar Valor?

Mas então, como posso eu, enquanto Indivíduo ou Empresa, num cenário macro à escala planetária, fazer a Diferença?

Primeiro ponto da lista: pense antes comprar. Procure identificar de forma clara as necessidades que tem, e que pretende ver satisfeitas, com a aquisição de determinado produto. Compare as opções disponíveis no mercado e identifique as várias empresas que o disponibilizam. Procure informação sobre as empresas e fabricantes; sobre as práticas que cada um deles incorpora nas suas actividades, de que forma se inserem na Comunidade em que actuam, e destaque aquelas com as quais se identifica. Posto isto, pode ainda ter presente os seguintes pontos:

• Sempre que possível compre um Serviço em vez de um produto;

• Opte por dispositivos com maior eficiência energética, que são produtos que oferecem o mesmo resultado utilizando menor quantidade de energia para tal;

• Procure adquirir o produto/serviço dentro das Marcas que disponibilizam assistência técnica local;

• Sempre que possível procure identificar se é possível a reparação do produto ou equipamento avariado. Se sim, faça-o, ao invés de deitar fora e comprar um novo;

• Se não for possível a reparação, procure identificar empresas ou instituições que tenham capacidade de o reaproveitar;

• Sempre que possa doe o que já não lhe faz falta. Para além de ajudar o Próximo, prolonga a vida útil do Bem. O seu “lixo” pode ser válido para outros;

• Opte por comprar em empresas que suportam projectos sociais nas suas Comunidades, e interesse-se pela forma como o fazem;

• Se possível escolha produtos e/ou serviços que incorporem material reciclado, seja na composição dos mesmos, seja nas embalagens que utilizam. Procure os Selos Ambientais nos produtos que adquire.