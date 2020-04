Valores para recapitalização do Banco de Poupança e Crédito rondam os 168,7 mil milhões de Kz.

Em meio a recapitalizações e transferências de crédito malparado para a Recredit, os contribuintes devem pagar quase 1,8 mil milhões de Kz até 2024, as contribuições podem não ficar por aí, uma vez que o Banco Nacional de Angola tem concedido subsídios ao longo dos anos.

No final do processo de recuperação do BPC, de acordo o prazo dos 4 anos, devem sair aproximadamente dos cofres do Estado, cerca de 5 mil milhões de USD (calculado tendo em conta às taxas de câmbio médias de cada ano), contando com os valores que são aplicados desde 2015, contando com aumentos de capitais e transferência de crédito mal parado para o Recredit.

Este ano o Estado deve ejectar cerca de 168,7 mil milhões de Kz no BPC, subindo para 611,6 mil milhões de kz, em dinheiro dos contribuintes injectados no banco desde 2015, por via de aumentos de capital. Resgatar o maior banco estatal, também teve como consequência a transferência de crédito mal parado para a Recredit, esta por ser a entidade pública especializada para a recuperação de crédito malparado.

O Estado emitiu desde 2016 cerca de 461,1 mil milhões de Kz em dívida pública para injectar capital na Recredit, 231,1 mil milhões de Kz foi para arcar com os custos da primeira transferência de crédito mal parado do BPC para a instituição. Em andamento a Recredit prepara a aquisição da segunda carteira de malparado do BPC, no avaliada em 951 mil milhões de Kz, pagando apenas 6% deste valor, equivalente a 57 mil milhões de Kz, visto que é um crédito com possibilidade de ser recuperado.

Ao terminar a operação “ Salvem os contribuintes”, ou seja a operação de limpeza da carteira de crédito malparado, o Estado terá gasto cerca de 1,8 mil milhões de Kz para salvar o BPC.