Valor sob gestão dos fundos de investimento cresce 20% em 2021

O valor que os fundos de investimento nacionais aplicaram em diversos sectores da economia aumentou 20% em 2021, para 533,8 mil milhões Kz, face ao ano anterior, de acordo com os últimos indicadores divulgados pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC).

Esta evolução deveu-se ao crescimento verificado a nível dos Fundos Investimento Imobiliários (FII) na ordem dos 53% em 2021, ao passo que os Fundos Investimento Mobiliários (FIM) e as Sociedades Investimento Imobiliário (SII) 1% e 5% respectivamente.

No que diz respeito à carteira de activos financeiros da indústria de Organismo de Investimento Colectivo (OIC), a mesma apresentou uma valorização de 27,7%, ascendendo a 508,3 mil milhões kz, impulsionada pelos fundos de investimento imobiliários fechados, que representam mais de 48% do peso total, o que corresponde a 281,9 mil milhões kz.

Os dados da CMC revelam ainda que o crescimento dos fundos imobiliários é justificado pela rubrica terrenos que durante 2021 atraiu os investidores da indústria de OIC.

No primeiro semestre do período em análise, os terrenos foi a rubrica mais representativa com um peso acima dos 60% do total da carteira de investimento dos FII. No segundo semestre reduziu para 56%.

O investimento em terrenos tirou o lugar da rubrica construções acabadas que, de 2018 a 2020, foi a que mais contribui para o crescimento da carteira, estando acima de 64% do total.

Quanto ao desenvolvimento dos Fundos Mobiliários, as análises do regulador demonstram que o contributo das Obrigações do Tesouro (OT) regrediu três pontos percentuais em finais de Junho para 86% em Dezembro de 2021. Apesar dos desinvestimentos em OT por parte do Estado, principalmente nas indexadas à moeda forte, continuam a deter um peso na carteira dos fundos antes da Pandemia.

Relativamente à indústria por espécie, os fundos de investimento fechados são os que mais contribuíram para formação do activo total com um peso acima de 70%.

Nos primeiros seis meses de 2021, os fundos fechados tiveram um registo de 1, 8 mil milhões kz. Este valor cresceu no segundo semestre para 2,1 mil milhões kz.

Para o director do Departamento de Supervisão dos Organismos de Investimento Colectivo da CMC, Divaldo Silva, a indústria cresceu com o valor líquido global a valorizar 29,16%, do qual possuía mais de 50% da quota da indústria.

“Estes eventos demonstram que é uma mais-valia para os investidores e participantes da indústria dos OIC e os instrumentos financeiros nela transaccionados constituem alternativas de rentabilização de poupança”.

O administrador-executivo da Hemera Capital Partners, Mário Amaral, alinha do mesmo pensamento ao acreditar que apesar do período de constrangimentos económicos, a indústria de OICs apresentou níveis de crescimento visíveis com maior adesão pelos investidores, pela oferta de gestão profissional e especializada, rentabilidades competitivas, diversificação das aplicações, bem como a mitigação do risco.

Ainda assim, os valores subscritos nos OICs em Angola ainda representam uma parcela residual do PIB com activos sob gestão em 486,5 mil milhões kz em 2020, que representa pouco mais de 1% do PIB.

Para Mário Amaral, estes indicadores são ainda muito distantes do verificado em economias mais desenvolvidas, nas quais o montante de activos dos OICs ascendem a 100% do PIB. Ao longo dos úlitmos anos a indústria de OICs registou diversos aspectos positivos como a criação de novos OICs, o aparecimento de novos players, a consolidação da regulação e o crescimento dos activos sob gestão.

Gigantes da Indústria de OIC movimentaram 385,74 mil milhões kz

As Sociedades Gestoras de Organismo Investimento Colectivo (SGOIC) Hemera Capital Partners S.A e o BFA Gestão de Activos movimentaram 385,74 mil milhões kz durante o exercício económico de 2021, o que representa um peso de 70% na indústria, segundo os cálculos do Mercado com base os o relatório divulgado pela Comissão do Mercado de Capitais, CMC.

Nos últimos seis meses do período em analise, a Sociedade Gestora Hemera Capital Partner com quatro os fundos (Atlântico Liquidez, Atlântico Protecção, Pactual Property Fund e Dual Impact Fund) liderou a gestão de activos tendo movimentado cerca de 277,3 mil milhões Kz, o que representa um peso de 50,07% da indústria.

A BFA Gestão de Activos se posicionou na segunda posição, movimentando 108,4 mil milhões Kz com uma quota de 20% do mercado. Lidera em termos de fundos com um total de 13 fundos registados.

A Finmanagement S.A SGOIC, que 2019 alcançou pelo menos 33,7% do valor líquido da indústria, foi ultrapassada pela BFA GA, caindo para terceira posição com uma quota de 17,3%.

Registados 12 novos FI fechados

Até ao final do II Semestre de 2021, encontravam-se registados na CMC 27 OIC. Dentre estes, 20 correspondiam a fundos de investimento mobiliário (FIM), três fundos de investimento imobiliário (FII) e quatro correspondiam a sociedades de investimento imobiliárias (SII) de capital fixo.

Neste período foram registados 12 novos FI fechados e por outro lado foram extintos cinco FI fechados perfazendo, um total de 21 FI fechados.

Adicionalmente, verificou-se a extinção de dois FI abertos e à semelhança de outros períodos, o número de SI manteve-se inalterado.

Relativamente às entidades gestoras dos OIC, foram registadas duas novas entidades gestoras, somando um total de dez entidades.

A nível de participantes da indústria, o comportamento foi oscilatório. Até final de Dezembro o número total de participantes era de 11 045, sendo que 99,76% (11 029) investiram nos OIC, sob forma de fundos de investimento (mobiliários e imobiliários) e os demais 0,24% (16) investiram nos OIC, sob forma de sociedades de investimento.

Relativamente ao número de participações, registou-se um aumento de 2752, o que representa um crescimento de 33%, comparativamente ao sexenal 2015/20. Nesta fase foram registadas 8288 participações.

Quanto à participação dos investidores estrangeiro, Divaldo Silva fez saber que com base as regras impostas pelo Banco Nacional de Angola (BNA), o Aviso n.º 11/2021, existe uma maior liberdade para realização de investimentos em valores mobiliários e no caso em análise na indústria de OIC. Este aviso do BNA, veio justamente facilitar a entrada de investimento estrangeiro para mercado de capitais.