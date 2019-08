Valor das Transacções em meios de pagamento automático cresce 23% no 1º semestre

O valor das transacções nos meios de pagamentos automáticos, nomeadamente Caixas Automáticas (ATM) e Terminais de Pagamento Automático (TPA), cresceu 23% no primeiro semestre de 2019 comparando com o período homólogo do ano anterior, apurou o Mercado de acordo com os indicadores da Empresa Interbancária de Serviços, (EMIS).

De Janeiro a Junho do ano em curso, os levantamentos em caixas automáticas atingiram os 974,7 biliões Kz e as compras em TPA chegaram aos 1.105,1 biliões Kz, o que totalizou um montante de 2079,8 biliões Kz, representando um aumento de 23% face aos 1692,3 biliões Kz de igual período registado em 2018.

Esse efeito implica dizer que os utentes estão cada vez mais a deixar de utilizar papel-moeda e a optar pelos meios electrónicos. Março e Maio de 2019 foram os meses de maiores transacções, representando cada 18% do total movimentado em TPA e ATM.

Em relação aos movimentos de transacções, o primeiro semestre registou um crescimento de 21% de movimentos nos meios de pagamentos automático, o que representou em números 247 milhões de transacções, sendo 159,5 milhões em caixas automáticas e 87,5 milhões de transacções em TPA. Os indicadores da EMIS mostram que estão registados no total, para o primeiro semestre deste ano, 9,75 milhões de cartões multibanco dos quais 5,38 milhões de cartões válidos e apenas 4,37 milhões de cartões multicaixa activos, números discrepantes aos de 2018, quando eram contabilizados 5,81 milhões de cartões válidos e 4,34 milhões de cartões activos no mesmo período.

O número de cartões multicaixa activos vem aumentando desde os últimos nove anos, verificando-se uma expansão de 251%, de 2010 a 2018, enquanto que os cartões multicaixa válidos registaram um acréscimo de 2,08 milhões em 2010 para 6,39 milhões em 2018, de acordo com os dados divulgados pela EMIS.

No que tange à Rede de Terminais, no primeiro semestre de 2019 foram emitidos 11 031 TPA e apenas 10 ATM, o que representou uma variação positiva de 11% e 0,32%, respectivamente, comparado com os últimos dados de 2018. Desde 2010 até ao primeiro semestre de 2019 já foram verificados 109 352 TPA e 3 111 ATM, sendo que em 2010 foram registados 12 140 TPA e 1 289 caixas.

Recorde-se que o documento - Instrutivo n.º 7/2019, de 5 de Julho, sobre o Sistema de Pagamentos de Angola, estabelece que o valor máximo diário de compras com cartões Multicaixa, por cartão, é fixado em seis milhões Kz e indica ainda que, nas transacções de compras de montante igual ou inferior a 1.000 Kz em TPA, não será exigida qualquer comissão de serviço ao comerciante (TSC), nem será aplicada comissão de intermediação (interchange fee) ou tarifa de processamento.

O Instrutivo da instituição liderada por José de Lima Massano introduz também novidades para o valor máximo das transacções na rede Multicaixa.

Para além dos cartões multibancos, a EMIS disponibiliza o Multicaixa Express (MCX Express), o novo canal interbancário de pagamentos que, mediante associação de vários cartões Multicaixa, oferece uma solução para pagamentos, consultas, levantamentos e transferências através do telemóvel.

Com o aplicativo MCX Express, já disponível na Play Store, é possível pagar vários serviços como: água, luz, televisão, Internet, comprar bilhetes de avião, carregar o telemóvel, consultar o saldo e movimentos, fazer transferências e também fazer pedidos de levantamento sem cartão.