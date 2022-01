Vagas de emprego nos EUA caem

O número de vagas abertas nos Estados Unidos diminuiu para 10,6 mil milhões em Novembro de 2021, de 11,1 mil milhões revistos ​​para cima no mês anterior e abaixo das expectativas do mercado de 11,075 milhões. Ainda assim, o nível de vagas permaneceu próximo ao recorde, já que os empregadores ainda enfrentavam dificuldades para preencher as vagas.

De acordo com o Tradingeconomics, as maiores quedas foram registadas em acomodação e serviços de alimentação menos 261 mil, construção menos 110 mil, e manufactura de bens não duráveis menos 66 mil, enquanto aumentos foram relatados para finanças e seguros mais 83 mil e governo federal mais 25 mil.

O número de vagas de emprego diminuiu nas regiões Sul e Centro-Oeste. Enquanto isso, o número de contratações aumentou em 191 mil, para 6,697 milhões, enquanto o total de separações incluindo demissões, dispensas e dispensas e outras separações saltou em 382 mil para 6,273 milhões.

Nos Estados Unidos, as vagas de emprego referem-se a todas as vagas abertas (não preenchidas) no último dia útil do mês. As vagas de emprego fazem parte da Pesquisa de Vagas e Rotatividade de Mão-de-obra (JOLTS).

A pesquisa colecta dados de cerca de 16 400 estabelecimentos não agrícolas, incluindo retalhistas e fabricantes, bem como entidades governamentais federais, estaduais e locais nos 50 estados e no Distrito de Colúmbia.

O JOLTS avalia a demanda não atendida por trabalho no mercado de trabalho dos EUA e ganhou atenção em 2014 como indicador favorito do mercado de trabalho da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen.