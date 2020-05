USA disponibilizaram 705 Milhões de euros a mais de 120 países

Segundo o Departamento de Estado, governos, organizações internacionais e organizações não-governamentais são os destinatários da ajuda, da qual perto de 200 milhões USD (182 milhões de euros) se destina à assistência médica de urgência e quase 300 milhões (273 milhões de euros) são para apoiar sobretudo “as populações afetadas pelas contínuas crises humanitárias, particularmente as pessoas deslocadas”.

Entre os países apoiados encontram-se alguns de língua oficial portuguesa como Moçambique (5,2 milhões de euros), Angola (519.000 euros), Timor-Leste (quase um milhão de euros) e Brasil (865.000 euros).

Itália, o segundo país com maior número de mortos no mundo devido à COVID-19 (28.236 em mais de 207.000 casos), conta com um apoio de 45,5 milhões de euros por parte dos Estados Unidos.

Para países em guerra como a Síria, a Líbia e o Iémen foram destinados mais de 28 milhões de euros, quase 10 milhões e cerca de 15,4 milhões de euros, respetivamente