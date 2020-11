Universidade Lusíadas lança Centro de Estudos Económicos

“O objectivo é ir muito mais longe, temos como meta publicar um tema por semana, e estamos convencidos que a partir de agora vamos conseguir”, afirmou o director do Cinvestec, Heitor Carvalho, durante a apresentação do centro de estudos.

“O objectivo não é apenas a produção científica, mas também a ideia de lançar um debate científico, um debate sério e que se baseia nos princípios científicos, na lógica e na coerência das afirmações sobre todos os temas que possam abarcar a economia angola e também a economia mundial”, realçou.

O site oficial do Civestec já conta com 25 textos, dos quais, um de economia e outras ciências, um de estatísticas, cinco de economia e desenvolvimento, seis editoriais sobre temas económicos e 12 sobre macroeconomia.

Por seu turno, o decano da faculdade de ciências económicas da ULA, Eurico Ngunga, dentre os 25 documentos já publicados na plataforma do centro, destacou os relatórios publicados trimestralmente.

Neste relatório “são encontrados dados quantitativos típicos de serem tidos em consideração para se primar em escolhas políticas e impopulares, juntamente com avaliações sistemáticas dos programas de gastos públicos, o que no nosso entender tem lavado a grandes reflexões com vista a promover o crescimento económico e a aperfeiçoar a governança económica de Angola”, alegou.

Durante o lançamento, também foi debatido temas como “economia vs pandemia” e a ilustração de uma parte do que será o relatório financeiro do terceiro trimestre do país, que está ser elaborado pelo Cinvestec, onde olhase para a questão do nível da actividade económica, da esfera externa e para as políticas governamentais, incluindo ambiente de negócios. Para além do compromisso com a investigação a ULA espera que o centro apresenta contribuições reais para a sociedade.