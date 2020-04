União Europeia: economia pode cair 15% este ano

Merkel admite que a Alemanha está pronta para contribuir mais com o orçamento da União e alerta para o tempo restante para superar a pandemia: "Não estamos na fase final, mas no começo.

Éavez de Christine Lagarde tentar novamente despertar a consciência dos líderes da UE. Mais uma cúpula. O presidente do Banco Central Europeu (BCE) pediu nesta quinta-feira, na reunião de videoconferência dos chefes de estado e de governo, que ajam com força diante das dimensões da recessão. Segundo fontes da comunidade, Lagarde afirmou que sua instituição prevê que a economia da zona do euro cairá 9%, embora o colapso possa chegar a 15%. Diante dessa possibilidade, Lagarde pediu aos vinte e sete um plano "rápido, firme e flexível".

O banqueiro central chega ao cume novamente depois de ter agido para evitar males maiores. Na quarta-feira, o BCE anunciou que aceitaria títulos semgarantia como garantia em operações de liquidez para bancos diante do aumento dos prêmios de risco na Espanha e na Itália. Esses dois países e também França, Portugal ou Grécia, estão lutando na reunião para lançar um plano de estímulo sem entrar no terreno perigoso de outra crise da dívida soberana.

No início de março, Lagarde dirigiu-se aos Vinte e Sete para avisá-los de uma crise semelhante à de 2008. Hoje já existe a certeza de que essa recessão será pior do que então. O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê uma queda no PIB de 7,5%.O BCE vai mais longe. Segundo as fontes consultadas, o BCE já está considerando em seu cenário central que a queda é de 9%, mas não descarta que possa chegar a 15%.

A magnitude dessa recessão dependerá de uma infinidade de factores ainda desconhecidos, como a velocidade impressa na descalcificação ou a possibilidade de uma segunda onda. Mas também do poder do pacote de medidas que os vinte e sete adoptam. Por esse motivo, Lagarde alertou-os sobre o perigo de “muito pouco, muito tarde” (embora ele não tenha dito que ainda era esse o caso) e exigiu um plano de recuperação que seja aplicado rapidamente e enérgico.

O Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, também pediu aos líderes da UE que parem com esta "espiral catastrófica" na qual a economia europeia entrou. Sassoli deu um impulso à proposta da Comissão, pedindo um "grande investimento" financiado por um orçamento da UE mais forte, mas também com outros instrumentos, como um fundo de recuperação apoiado pelo orçamento da UE.

Antes da cúpula, Angela Merkel anunciou em Berlim que a Alemanha está pronta para fazer "contribuições consideravelmente mais altas" no orçamento da União. O chanceler alemão colocou, em discurso proferido no Bundestag, a ênfase na margem de manobra do orçamento europeu como instrumento para aliviar o desastre económico causado pelo coronavírus. O aumento será, ele disse, limitado no tempo. Merkel defendeu um plano de recuperação económica de pelo menos dois anos, sem oferecer mais detalhes." A Alemanha só pode se sair bem se a Europa se sair bem", lembrou.