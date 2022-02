União Europeia destaca progressos de Angola na gestão das finanças públicas

A chefe da delegação da União Europeia (UE) em Angola, Jeannette Seppen, destacou em Luanda, os “importantes progressos do País africano na gestão das suas Finanças Públicas, especialmente nos domínios do controlo, fiscalização e execução”.

Ao discursar na cerimónia de apresentação da plataforma digital “e-Budget” da Sociedade Civil para a Simplificação e Análise Orçamental PALOP-TL (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste) a embaixadora destacou as reformas em curso no país, nos distintos domínios, avança Angop.

“Angola tem registado progressos importantes como resultado das reformas em curso para a estabilização macroeconómica”, expressou a responsável à Lusa, ressaltando a reforma do quadro jurídico e a publicação atempada e frequente dos relatórios sobre o uso de recursos orçamentais.

De igual modo, Jeannette Seppen referiu-se a reformas a nível das auditorias das contas nacionais pelo Tribunal de Contas, as medidas de racionalização das despesas públicas, com ganhos importantes relativos às receitas fiscais não petrolíferas e uma diminuição assinalável ao nível das despesas não essenciais.

Entretanto, a diplomata citou igualmente as medidas de política fiscal, que permitiram ainda, em 2021, uma redução significativa do rácio da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB).

“Estes progressos constituem o indicador da trajectória positiva de mudança, que o país tem vindo a registar no seu sistema de gestão das finanças públicas e é um claro sinal que pretende avançar de forma determinada para o alcance da consolidação do equilíbrio externo e fiscal da economia angolana”, disse.

De acordo com a representante da UE em Angola, estas reformas indicam igualmente que o país pretende criar as condições para uma efectiva diversificação da economia, de forma a promover o crescimento sustentado e sustentável.

“O domínio das finanças públicas tem sido um dos privilegiados na cooperação da União Europeia com Angola, seja ao nível da cooperação regional com os PALOP-TL, como o caso deste projecto, seja igualmente no contexto da cooperação bilateral com outras intervenções”, sublinhou Jeannette Seppe.