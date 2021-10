União Europeia dá 'carta branca' para a execução mesmo com chumbo do OE

A Comissão Europeia diz que o pagamento das tranches ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) depende do cumprimento das metas e marcos acordados e não do Orçamento do Estado (OE), para 2022 (OE2022), o que significa que mesmo sem OE podem continuar a ser executados os fundos europeus.

"Desde que o atraso na aprovação do orçamento nacionalnão impeça o cumprimento das metas e marcos, não há uma ligação directa entre a adopção do Orçamento e o pedido ou desembolso dos fundos ao abrigo do PRR", disse um porta-voz da Comissão Europeia aoECO.

O porta-voz lembrou que "os pagamentos aos Estados-membros no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência são feitos de acordo com o desempenho" e que "os pedidos de pagamento dos Estados-membros têm de seracompanhados de comprovativos que demonstrem que um conjunto de marcos e metas, definidos" aquando da aprovação do PRR, foram atingidos.

Contudo,o 'chumbo' do OE2022 exigirá "algumas consultas" da Comissão Europeia com as autoridades portuguesas, para determinar ao certo como proceder com a avaliação do plano orçamental, disse, na quinta-feira, o vice-presidente Valdis Dombrovskis.

Questionado durante uma conferência de imprensa em Bruxelas sobre a reprovação do OE2022, pela Assembleia da República, que abre caminho a eleições legislativas antecipadas, o vice-presidente executivo responsável por 'Uma Economia ao Serviço das Pessoas' admitiu que esta situação "levanta questões", que o executivo comunitário vai tentar esclarecer com o Governo português.

"Teremos agora de avaliar a situação com as autoridades portuguesas relativamente ao esboço de plano orçamental para 2022 e decidir como proceder ao certo, no sentido em que precisamos de compreender com as autoridades portuguesas quais são as perspectivas, quão cedo poderá chegar o próximo orçamento", declarou Dombrovskis.