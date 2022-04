Um “Golden” do Mercado de Capitais

Rui Oliveira é especialista em mercados de capitais, exerce (há quase cinco anos) o cargo de presidente da Comissão Executiva da BFA Gestão de Activos (Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A,). É o responsável pela estratégia geral.

Integra o BFA Gestão de Activos, saído do Ministério das Finanças (2016 - 2017), onde é chefe de mercados, com a missão de gerir a carteira de títulos; desenvolvimento de produtos; análise do mercado de valores mobiliários nacional e internacional. Faz parte do Comité Nacional de Monitoramento de Liquidez.

Também passa pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), integra o Conselho de Administração (2014 - 2016), tendo a responsabilidade de velar pela negociação electrónica e infra-estrutura de mercado; desenvolvimento de negócios; gestão de portfólio de tecnologia de informação e de projectos líderes.

Rui Oliveira leva à BODIVA a experiência da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), instituição em que é conselheiro estratégico do presidente do Conselho de Administração para infra-estrutura e desenvolvimento de mercado, (2013 - 2014).

A carreira no sector financeiro em Angola inicia no Banco Privado Atlântico, actualmente Banco Millennium Atlântico (2012 - 2013), como analista sénior de banca de investimento. É a inserção do analista de pesquisa de fundos mútuos e de fundos negociados em bolsa, com experiência do Morgan Stanley (Estados Unidos).

O percurso profissional do CEO da BFA Gestão de Activos começa no Citigroup, Estados Unidos da América (2009), na condição de estagiário consultor financeiro. Fora do sistema financeiro, é consultor da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FOA), desde Janeiro de 2021.

Rui Oliveira é mestre em finanças (Imperial College – Londres), pós-graduado em estratégia e inovação (Universidade de Oxford), licenciatura em gestão (Berkeley College).