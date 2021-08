Um “Falcão” na Banca Francesa

Philippe Brassac é o presidente da comissão executiva (CEO) do Crédit Agricole SA, o maior banco comercial francês (fundado em 1894) e uma das principais instituições bancárias da União Europeia (EU) com capital estimado em 26,61 mil milhões de euros.



Brassac inicia a carreira num banco filial do Crédit Agricole (Gard) em 1982, onde em poucos anos chefia a Banca Financeira e Marketing.



Doze anos depois (1994), é nomeado vice-presidente executivo do Crédit Agricole Alpes Maritimes.



Em 1999, passa para a Caisse Nationale de Crédit Agricole, na condição de director de relações com o Banco Regional.



Era a fase de ascensão de um jovem que (rapidamente) se tornaria num dos banqueiros de referência em França e na Europa.



Face ao profissionalismo e excelência no desempenho das tarefas que lhe são confiadas, em 2001, Philippe Brassac é nomeado vice-presidente executivo do novo Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, que resultou na fusão Caisse Regionale Alpes Maritimes, Caisse Regionale des Alpes de Haute-Provence e Caisse Regional du Var.



A carreira de Brassac estendeu-se à Federação Nationale du Crédit Agricole, tendo sido nomeado vice-presidente, cargo que exerceu de 2003 a 2008. Em 2010 é nomeado secretário-geral.

Volvidos cinco anos, com o total apoio dos accionistas, (2015) lhe-é confiada a presidência da comissão executiva do Crédit Agricole SA.