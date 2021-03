UIF alerta sobre risco de perdas nas contratações sem cartas de créditos

As compras realizadas no âmbito das medidas de combate a COVID-19 sem recursos a cartas de créditos podem resultar em perda de dinheiro e de materiais, alertou a directora da Unidade de Informação Financeira, Francisca Massano de Brito.

Durante o evento Conversas com Rumo, Francisca de Brito alerta que o risco de fraudes aumenta em momentos de crises como a que se vive no momento. Compreende que a necessidade de se realizar compras é urgente, mas que o critério da cautela deve estar sempre presente.

Organizadas pela Media Rumo, editora dos jornais MERCADO e VANGUARDA e da revista RUMO, as “Conversas com Rumo” são um espaço de reflexão e debate livre sobre temas da actualidade económica, política e social num formato híbrido, presencial e on-line.

