UE vai investir 1,3 mil milhões para diversificar economia nigeriana

A União Europeia (UE) vai investir quase 1,3 mil milhões de euros na economia nigeriana, segundo documentos apresentados segunda-feira e citados pela agência Reuters.

O objectivo do investimento na Nigéria é apoiar a diversificação da economia do país, com uma população que ultrapassa as 200 milhões de pessoas, no sentido de a tornar menos dependente do petróleo.

Segundo a Reuters, o financiamento durará até 2027 e insere-se no âmbito do ‘Green Deal’ da UE, uma iniciativa que procura investir no acesso a energias renováveis e no desenvolvimento sustentável do sector agro-pecuário.

A Nigéria, que tem também a maior economia do continente africano, tem procurado reduzir a sua dependência em exportações além do sector petrolífero, sendo que as exportações de petróleo valem 7% do Produto Interno Bruto do país. Cerca de 86% do petróleo produzido pela Nigéria é exportado.