UE recebe propostas para apoiar com 500 mil euros diversificação económica angolana

A União Europeia (UE) lançou um convite para a apresentação de propostas no âmbito do apoio do diálogo entre parceiros angolanos e europeus para a diversificação económica em Angola, com um montante global de 500 mil euros ( cerca de 566 mil USD), avança a Lusa.

Este apoio, de acordo com uma nota da União Europeia, decorre no âmbito do projecto Facilidade de Diálogo União Europeia-Angola, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento, no quadro do Caminho Conjunto Angola-União Europeia.

O período de candidaturas a este apoio financeiro decorre até ao dia 31 de Março deste ano, devendo as propostas serem submetidas através de um formulário digital no website da Facilidade de Diálogo.

Um comité de avaliação vai apreciar as candidaturas, devendo as mais viáveis serem convidadas a participar da segunda fase do processo, submetendo uma proposta de acção completa.

“As propostas a submeter devem incluir, obrigatoriamente, uma dimensão de diálogo e de troca de experiências entre os parceiros envolvidos, podendo assumir diversas abordagens, incluindo assistência técnica, formação, realização de estudos, organização de eventos, missões de intercâmbio, etc”, refere-se no documento.

O projecto de Facilidade de Diálogo dinamizará acções de formação e capacitação para apoiar os candidatos na formulação de propostas e no preenchimento dos formulários.

“A Facilidade de Diálogo UE-Angola visa apoiar acções promovidas por instituições angolanas e europeias para aprofundar o diálogo político e a troca regular de conhecimento e boas práticas nas áreas definidas pelo Acordo Caminho Conjunto Angola-União Europeia e que tenham relevância para o Programa Indicativo Nacional de Angola 2014-2020 e o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022”, sublinha-se na nota.