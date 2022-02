UE financia projecto de 5,8 milhões de euros para Angola

O Governo e a União Europeia (UE) lançaram em Luanda o Projecto de Apoio à Sociedade Civil e à Administração Local no País africano (PASCAL), orçado em 5,8 milhões de euros disponibilizados pelo bloco europeu.

Contribuir para o crescimento económico e o desenvolvimento social de Angola por meio de uma participação inclusiva, heterogénea e efectiva da sociedade civil no processo de governação constituem alguns dos propósitos do projecto.

O PASCAL, com período de implementação de 48 meses, estará circunscrito, numa primeira fase em 25 municípios das províncias de Benguela, Huambo, Huíla, Luanda e Malanje.

Melhorar o quadro legislativo, regulamentar e institucional em matéria de governação participativa, reforçar e aumentar a participação da sociedade civil em plataformas de governação participativa nos municípios são objectivos específicos do projecto.

O projecto financiado pela UE será implementado pela espanhola Fundação Internacional e Ibero-Americana de Administração e Políticas Públicas e pela Agência Central de Gestão de Projectos da Lituânia.

Segundo a embaixadora da UE em Angola, Jeannette Seppen, o projecto “está alinhado” com os objectivos do Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola (2018-2022) e com o Plano Estratégico para a Administração Territorial.

“Segue as melhores práticas de monitoria com indicadores internacionais para seleccionar e compilar dados sobre a prosperidade dos municípios e para monitorar o progresso em direcção aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável”, disse a diplomata europeia, quando discursava na cerimónia.

A lógica do projecto, observou Seppen, “vê o aumento da participação civil e de uma sociedade mais capaz e capacitada para aumentar a colaboração na governança local, e com um caminho eficaz para alcançar estruturas estáveis de coexistência e fortalecimento dos mecanismos democráticos”.

Por seu lado, o secretário de Estado para as Autarquias Locais, Márcio Daniel, disse, na ocasião, que o PASCAL é uma iniciativa elaborada e estruturada conjuntamente entre o executivo e a delegação da UE em Angola.

O principal objectivo deste projecto, frisou o governante, “é contribuir construtivamente para assegurar uma participação inclusiva, heterogénea e efectiva da sociedade civil no processo de governação, em geral, mas com maior enfoque na governação local”.