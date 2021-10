UE encurta lista negra de paraísos fiscais

O escândalo dos “Pandora Papers” transformou-se numa pedra no sapato da União Europeia (UE), mas em pleno debate sobre o nebuloso mundo dos negócios “offshore”, a UE retirou três territórios da lista negra de paraísos fiscais.

Segundo a Euronews, Anguila, Dominica e Seychelles saem. Os critérios para combater a evasão fiscal, diz a Oxfam, deixam muito a desejar.

“Anguila, que era a única jurisdição isenta de impostos que ainda estava na lista negra de paraísos fiscais, saiu. Tal como as Seychelles. Um arquipélago no coração do escândalo dos ‘Pandora Papers.’ É uma das jurisdições mais sigilosas que também está fora da lista. Por isso, há um problema de fraqueza de critérios e também de justiça da lista”, sublinhou, em entrevista à Euronews, Chiara Putaturo, da Oxfam.

São nove os territórios que constam agora da lista negra de paraísos fiscais da UE: Samoa Americana, Fiji, Guame, Palau e Panamá, mas também Samoa, Trindade e Tobago, Ilhas Virgens Americanas e Vanuatu.

Para o presidente da subcomissão dos Assuntos Fiscais do Parlamento Europeu, o eurodeputado socialista holandês Paul Tang, falta mais pressão pública para aumentar a pressão política: “Há um grande número de territórios ‘offshore’, em termos de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, que não estão na lista. É um instrumento bom, que foi muito mal executado e que não funciona.”