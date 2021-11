UE e International Finance Corporation assinam acordo de 4,8 milhões de euros

A delegação da União Europeia (UE) em Angola e a International Finance Corporation (IFC) para África assinaram, em Luanda, um acordo para apoiar incubadoras e empreendedores, orçado em 4,8 milhões de euros.

O acordo foi rubricado por Jeannette Seppen, embaixadora da UE em Angola, e Sérgio Pimenta, vice-presidente da IFC para África.

De acordo com a Lusa, a componente deste programa regional contará com 4,8 milhões de euros destinados a apoiar o empreendedorismo durante cinco anos, nomeadamente duas incubadoras de negócio relacionadas com os sectores das finanças e tecnologia bem como sector agro-industrial.

Segundo Jeannette Seppen, a parceria entre as instituições vai "capacitar incubadoras de empresas inovadoras e contribuir para a criação de empregos sustentáveis" em Angola.

O programa "insere-se numa das prioridades da cooperação da UE em Angola e o Executivo de apoio à diversificação da economia, em particular ao empreendedorismo e à criação de micro, pequenas e médias empresas".

"O objectivo deste programa é preservar os meios de subsistência e promover a criação de empregos inclusivos, que garantam empregos produtivos e o directo a um padrão de vida adequado e trabalho decente com um forte enfoque nas mulheres e jovens empresários", afirmou a diplomata europeia.

"Este acordo assinado vai nos permitir desenvolver e pôr em prática um programa com três eixos todos focados no desenvolvimento da pequena empresa, sobretudo em relação à economia digital, desenvolvimento agrícola, entre outros".

O administrador do Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (INAPEM), Bráulio Augusto, enalteceu o acordo assinado, considerando tratar-se de um "marco importante que deve desenvolver acções duradouras para dignificar a veia empreendedora".