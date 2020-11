UE com orçamento de 1,8 biliões

Os negociadores do Conselho da União Europeia e do Parlamento Europeu chegaram, esta terça-feira, a acordo sobre o orçamento a longo prazo e o novo Fundo de Recuperação.

De acordo com um comunicado da Comissão Europeia, o bloco dos 27 terá ao seu dispor um pacote de 1,8 biliões de euros para ajudar a construir uma Europa mais verde, mais digital e mais resiliente”. Este montante inclui o próximo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, o Fundo de Recuperação, no valor de 750 mil milhões de euros destinados a mitigar, até 2023, os efeitos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, e o reforço dos programas Horizonte Europa, Erasmus+ e EU4Health.

Em Julho, numa cimeira de quatro dias e quatro noites de negociações, os chefes de Estado e de Governo chegaram a um acordo sobre o Quadro Financeiro Plurianual, num montante de 1,074 biliões de euros, que é agora elevado para 1,09 biliões.

O acordo deverá ser aprovado em plenário pelo Parlamento Europeu no final de Novembro.

O orçamento entrará em vigor em Janeiro de 2021, altura em que Portugal assume a presidência rotativa da União Europeia.