O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoðan, reforçou que a Turquia vai jogar um papel importante na cooperação entre os dois países nos sectores da agricultura, indústria, defesa e turismo.

O estadista disse ser uma obrigação estabelecer um quadro legal e fases para que Angola e Turquia tenham uma relação forte no futuro, mas actualmente os actores estão envolvidos no estabelecimento da cooperação entre os dois países, com foco nas comunidades económicas.