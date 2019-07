TURISMO: DE DAR ES SALAAN A ANGOLA

Cerca de 50 turistas de várias nacionalidades seguem a bordo do primeiro comboio de luxo do operador turístico sul-africano “Rovos Rail”, que partiu de Dar Es Salaam, na Tanzânia, domingo, 14, com destino a Angola, no âmbito de um safari de comboio transafricano denominado “Os dois oceanos”.



Com dez carruagens luxuosas apinhadas de turistas sul-africanos, norte-americanos, ingleses, suíços, holandeses, australianos e neozelandeses, o comboio vai entrar pela Zâmbia e atravessar a República Democrática do Congo, antes de chegar ao Luau, na fronteira de Angola, no próximo dia 26 deste mês.



Por ser a primeira vez que este comboio turístico faz o trajecto do oceano Índico ao Atlântico, ligando quatro países - Tanzânia, Zâmbia, RDC e Angola, o programa desta viagem experimental foi baptizado por “Os dois oceanos”, como explica a técnica de turismo, optimista no sucesso desta “aventura”.



São 13 dias que o comboio turístico sul-africano vai explorar as linhas costeiras de África, partindo da Tanzânia, atravessando a Zâmbia e RDC, antes de entrar em Angola. No total, são 18 dias até chegar ao Lobito, seu destino final.



Para embarcar nesta “aventura épica” a bordo do trem em estilo clássico da Rovos Rail os turistas gastaram, cada um, 20 mil dólares norte-americanos, ou Usd 25 mil para duas pessoas.