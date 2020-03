Trump quer que a América seja reaberta até a Páscoa, isso pode levar a economia dos EUA à depressão

O presidente Donald Trump, com medo de uma catástrofe económica antes das eleições de Novembro, espera remover rapidamente as severas restrições de saúde impostas para combater a pandemia de coronavírus. Mas abrir a América para os negócios em poucas semanas poderia ter o efeito oposto: poderia lançar as bases para uma repetição da Grande Depressão.

Trump disse que deseja que os Estados Unidos "se abram e desejem passar a Páscoa".

O objectivo seria aliviar a dor financeira debilitante causada pela paralisação sem precedentes de grandes áreas da economia do país. As reivindicações de desemprego estão a aumentar . O mercado de acções tem crateras.

Mas há enormes riscos envolvidos na reversão rápida das políticas de distanciamento social. Não apenas uma reabertura prematura da economia desafiaria os conselhos de especialistas em saúde, mas os economistas advertiam que seria um tiro pela culatra.

Em vez de um golpe único, a economia pode enfrentar paralisações repetidas por um período prolongado.

"Se o presidente decidir nos abrir na Páscoa, isso criará caos e confusão. Essa é a receita para uma depressão", disse Mark Zandi, economista-chefe da Moody's Analytics.

O objectivo das restrições de saúde é retardar o surto, adquirindo um tempo precioso para impedir que os hospitais e médicos do país fiquem completamente sobrecarregados.

"Se as pessoas entrarem em pânico porque os hospitais estão transbordar e os entes queridos estão morrer, o impacto na economia será ainda pior do que se continuarmos presos", disse Zandi, que aconselhou o candidato republicano à Presidência John McCain em 2008. "É uma aposta massiva. - e sem ciência do lado dele ".

Bernanke alerta para não voltar ao trabalho

Ben Bernanke, ex-presidente do Federal Reserve, credita com o resgate da economia americana da crise de 2008, emitiu um aviso semelhante.

"É importante que, antes de colocar todos de volta ao trabalho, tenhamos a situação de saúde pública sob controlo", disse Bernanke.

Bernanke, que estudou a Grande Depressão, disse que a situação actual é "mais como uma grande tempestade de neve ou desastre natural do que uma crise no estilo da Grande Depressão".

Mas, neste caso, é uma tempestade de neve provocada intencionalmente por governos que tentam desesperadamente impedir a propagação do vírus.

Morgan Stanley: Desemprego pode subir para 12%

Consciente ou não, a dor é intensa para Wall Street e Main Street.

Os benefícios de desemprego ( subsídio pago aqueles que se encontram desempregados ) aumentou 33% na semana passada, o aumento mais acentuado desde 1992 .

O Goldman Sachs previu que esse número subirá oito vezes nesta semana, para um recorde de 2,25 milhões.

A taxa de desemprego nos EUA subirá rapidamente dos actuais níveis de 3,5% . O Morgan Stanley vê o desemprego em média recorde de 12,8% no segundo trimestre.

E os economistas estão a se preparar para um colapso histórico no PIB. O Goldman Sachs estima que a economia contrairá a uma taxa anual de 24% no segundo trimestre. O Morgan Stanley vê uma queda recorde de 30,1%.