Trump acusa Powell e a Fed de não terem “coragem, sentido ou visão”

A Reserva Federal reduziu taxa de juro directora em 25 pontos base esta quarta-feira, pela segunda vez este ano, mas a medida foi insuficiente para Donald Trump, que tem pressionado o banco central norte-americano liderado por Jerome Powell a acelerar os cortes no custo do financiamento na maior economia do mundo.

“Jay Powell e a Reserva Federal falham de novo. Nenhuma ‘coragem’, sentido, visão! Um péssimo comunicador!”, comentou o presidente no Twitter, momentos após a Fed ter anunciado o corte da federal funds rate para um intervalo de 1,75% a 2%.