Trocas comerciais entre Angola e Itália estimadas em 400 milhões de euros

A balança comercial entre Angola e Itália ficou, no ano de 2021, em 400 milhões de euros e com um saldo positivo de cerca de 160 milhões de euros para os italianos, indicam os dados fornecidos pelo embaixador da Itália em Angola, Cristiano Galo.

O diplomata disse que o positivo nas trocas comerciais é resultado das exportações, estimadas em 280 milhões de euros e do facto de Angola ter importado bens valorizados em 120 milhões de euros.

Cristiano Galo, que falou à imprensa no âmbito do 76º aniversário nacional da República da Itália, a celebrar-se quinta-feira, manifestou-se optimista pela “grande margem de se aumentar significativamente os resultados da balança comercial entre os dois países”.

Para atingir este objectivo, o diplomata explicou que a embaixada que dirige, trabalha em parceria com o Gabinete da Agência de Comércio Externo (ICE), no sentido de promover a participação de empresas angolanas em feiras na Itália.

Quanto ao empresariado italiano que actua no mercado angolano, o embaixador Cristiano Galo disse que são mais de 30 e estão engajadas nos diversos sectores de actividade, fundamentalmente nas questões petrolíferas, da agricultura (maquinarias e agro-negócio) e de Energias Renováveis, Defesa, Construção de infra-estruturas.

“São muitas, as empresas italianas que surgem no mercado angolano, interessadas em investir e aumentar a sua presença”, garantiu Cristiano Galo, ao destacar que tal decorre, para aumentar ainda mais, as relações entre empresários dos Estados parceiros e no quadro do Fórum de Milão, uma iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Angola e Itália, entidade que contribui para o reforço da presença italiana no mercado angolano e junto da ICE.