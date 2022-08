Trocas comerciais entre Angola e a China atingem 23,35 mil milhões USD

As trocas comerciais entre a China e Angola tiveram um crescimento de 42% em 2021, em termos homólogos, atingindo 23,35 mil milhões USD, segundo o embaixador chinês em Angola.

De acordo com Gong Tao, as trocas comerciais chegaram já aos 14,42 mil milhões USD no primeiro semestre deste ano, afirmando que o comércio se mantém a bom ritmo nos primeiros seis meses de 2022, com aumento homólogo de 33%, continuando a China a ser o principal parceiro económico de Angola.

Isenção de tarifas

O diplomata revelou também que está em negociação a isenção de tarifas alfandegárias para as exportações angolanas para a China, que são lideradas pelo petróleo, seguindo-se as rochas ornamentais.

Segundo o embaixador, em Maio partiu para a China um cargueiro transportando 50 mil toneladas de granito tendo como destino a China, que importa também outros minerais, alumínios e cobre e produtos derivados.

Já do lado chinês são exportados electrodomésticos, máquinas e equipamentos, bem como veículos, com os carros chineses a terem boa aceitação no mercado angolano, disse Gong Tao citado quinta-feira .