Trocas comerciais crescem 179% e Investimento Directo contraí 87%

A Balança de pagamento registou no I trimestre de 2021 um saldo superavitário de 3923, 9 milhões USD, onde verificou-se um crescimento de 179% quando comparado com o período homólogo que assentou-se em de 1406,4 milhões USD, segundo os cálculos do Mercado com base no relatório da balança de pagamento e posição de investimento internacional divulgado pelo BNA .

A conta corrente por sua vez, assentou um saldo superavitário na ordem de 1 974,6 milhões USD, equivalente a 12,2% do PIB, o que representa um aumento em cerca 72% em relação ao período homólogo e 347% face ao período anterior que corresponde em valor 441,8 milhões kz.

Este crescimento é justificado, pelo bom desempenho da conta de bens, a única componente que tem gerado fluxos líquidos positivos nas relações económicas do País com o resto do mundo, sendo as restantes contas, estruturalmente, deficitárias.

O saldo da conta de bens passou de 3 140,9 milhões usd no quarto trimestre de 2020 para 4 382,9 milhões usd uma subida de 39% no período em análise.

O aumento das exportações totais no período em análise, justifica-se pela variação no preço do petróleo, que provocou um efeito positivo na ordem de 120% ao contrário da quantidade que teve um efeito negativo de 27,6%, como resultado da queda do volume exportado.

Assim, o aumento do preço contribuiu para o incremento das receitas de exportação de petróleo para 6 038,3 milhões usd no primeiro trimestre de 2021, contra 4 653,8 milhões usd do quarto trimestre 2020.

O preço médio das ramas angolanas que passou de 44,7 USD por barril no quarto trimestre de 2020 para 61,7 USD por barril no trimestre em referência, apesar da redução do volume das exportações de petróleo bruto, que passou de 104,1 milhões de barris para 97,9 milhões de barris.

De acordo ao relatório do BNA, os principais países de destino das exportações de petróleo bruto angolano, a China manteve-se na liderança, com uma quota de cerca de 70,3%, seguida da Índia e da Singapura com 8,8% e 4,7%, respectivamente.

As exportações de diamantes representam também um peso na balança corrente, com Emirados Árabes Unidos a continuaram na liderança, com cerca de 89,8% do valor total, seguido da Bélgica com 5,9% e de Israel com 0,6%.

Importações de bens de consumo corrente lideram o quadro

Quanto as importações de bens no primeiro trimestre de 2021, verificou-se um crescimento de 2% face ao período homologo cifrando-se em 2500,8 milhões USD, em relação ao quarto trimestre de 2020 registou um redução na ordem dos 5% fichando-se em 2626,2 milhões USD.

A redução das importações foi observada na maior parte das categorias de produtos, com realce para os veículos, os bens alimentares e as aeronaves e embarcações, que tiverem uma redução de 81,2 milhões USD, 79,3 milhões USD e 42,9 milhões USD, respectivamente.

A importação de bens de consumo corrente apresentou um peso de 59,1% na estrutura das importações, enquanto o peso dos bens de capital e de consumo intermédio foi de 27,4% e 13,5%, respectivamente. Importa referir que as importações de bens de consumo corrente e de consumo intermédio registaram reduções na ordem de 8,4% e 2,7% ao passo que a importação de bens de capital registou um incremento de 2,8%.

Os maiores fornecedores das compras angolanas, vieram da China 14%, Portugal 11,5%, Índia 8,2%, Togo 7,3% e o Reino Unido 6,1%, perfazendo 47,1% do valor total das importações.

Quanto ao serviço registou outra vez um saldo deficitário, mas com uma ligeira melhoria, ao passar de 1 418,4 milhões usd no quarto trimestre de 2020 para 1 322 milhões USD no trimestre em referência, o que representa uma redução de 6,8%.

O défice na conta de serviço foi influenciado pela redução das importações dos serviços de assistência técnica ou outros serviços de negócios (em 119,3 milhões USD), serviços de telecomunicações, informática e informação (em 74,9 milhões USD), royalties ou taxas pelo uso da propriedade intelectual (em 18,9 milhões USD) e serviços de transportes (em 17,5 milhões USD).

Investimento directo encolhe 87%

O saldo do investimento directo contraiu em 87% ao passar de 1034,2 milhões USD no quarto trimestre de 2020 para 138,4 milhões USD no primeiro trimestre de 2021 .

Este resultado deve-se ao aumento dos investimentos no sector petrolífero, ou seja, da redução no nível de recuperação do investimento deste sector pelos investidores estrangeiros.

O investimento directo estrangeiro que ingressou no País durante o primeiro trimestre de 2020 foi, maioritariamente, do sector petrolífero que representou cerca de 98% do valor do investimento bruto, já no período em análise os fluxos do investimento directo estrangeiro foi de 1643,7 milhões USD uma redução de 8 pp.

Os maiores investidores no sector petrolífero destacam-se os EUA, França e o Reino Unido. Para o sector não petrolífero os principais países investidores foram os Emirates Árabes Unidos, Alemanha e a África do Sul.

Relativamente ao saldo do investimento de carteira passou de um superavit de US$ 157,5 milhões no quarto trimestre de 2020, para um défice de apenas 1,2 milhões USD no primeiro trimestre de 2021.

Esta variação acentuada deveu-se a fraca participação dos fundos de acções e capitais e investimento que diminui 1,1 milhões USD.

Já os activos de reserva apresentaram um aumento na ordem de 290,5 milhões USD. Mas em termos de variação de stock, estes tiveram um crescimento em magnitude inferior (98,7 milhões USD).