Trigo com a maior série de perdas desde Novembro

Os futuros sobre o trigo, negociados no mercado de Chicago, caíram até 0,9% durante a madrugada desta sexta-feira, para o quarto dia de perdas, a mais longa sequência de dias no vermelho desde Novembro do ano passado, de acordo com a informação recolhida pela Bloomberg.

A invasão russa à Ucrânia, um dos principais países da Europa para a produção agrícola, voltou a criar choque na negociação de matérias-primas, mais especificamente nos cereais.

Desde o início do ano, os cereais já ficaram cerca de 40% mais caros, segundo os dados da Bloomberg, o que tem levantado preocupações sobre a próxima época de colheita.