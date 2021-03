Tribunal Federal Suíço questiona arresto dos 900 milhões USD de São Vicente - Advogados

O Tribunal Federal da Suíça convidou a Câmara de Recurso do Tribunal de Justiça de Genebra a fundamentar melhor o arresto dos 900 milhões USD de Carlos São Vicente alegando que os indícios de lavagem de dinheiro não foram suficientemente fundamentados, de acordo com um comunicado dos advogados do empresário angolano que cita uma decisão do Tribunal Federal Suíço de 10 de Março

Segundo a nota dos advogados, a sentença proferida pelo Tribunal Federal favorece o recurso interposto pela AAA International Ltd e anula o julgamento da Câmara recurso criminal do Tribunal de Justiça de Genebra. Contudo, a decisão não descongela as contas do empresário até nova decisão do Tribunal Federal.

Julgamento a vista

No País, Carlos Manuel de São Vicente pode ser julgado em breve, depois de concluída a fase de instrução preparatória dirigida pelo Ministério Público

Segundo outra nota citada pelo Jornal de Angola, os advogados suíços da firma Zimeray & Finelle lamentaram o facto de não terem sido notificados oficialmente pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a remessa, a um tribunal da Comarca de Luanda, do processo em que o seu constituinte, o ex-gestor da extinta seguradora AAA, é acusado da prática dos crimes de peculato, branqueamento de capitais, recebimento indevido de vantagem, entre outros, na gestão da extinta seguradora AAA, depois de ser impedido de transferir cerca de 900 milhões de USD.

Sobre o caso

O Ministério Público da República e Cantão de Genebra da Confederação Helvética da Suíça recebeu, em Novembro de 2018, da Área de Comunicação em Matéria de Branqueamento de Capitais do banco SYZ SA, um documento que revelava suspeitas da prática do crime de branqueamento de capitais por parte de Carlos Manuel de São Vicente. O ex-gestor contestou a decisão de apreensão das contas bancárias e solicitou, sem sucesso, o seu levantamento, a 10 de Janeiro deste ano. A manutenção do congelamento da conta bancária decidida pelo Tribunal de Recurso de Genebra foi justificada com q necessidade de garantir a existência de fundos em caso de confisco ou de um pedido compensatório.

Na sequência da decisão do Tribunal de Genebra, a Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana ordenou a apreensão de vários bens de Carlos Manuel de São Vicente, por suspeitas de diversos crimes. O arresto dos bens deveu-se aos “fortes indícios dos crimes de peculato, participação económica em negócio, tráfico de influências e branqueamento de capitais.” Entre os bens apreendidos contam-se 49% das participações na AAA Activos e no Standard Bank de Angola; três edifícios AAA e da IRCA; a rede de hotéis “IU” e “IKA”.

Em prisão preventiva em Viana (Luanda), Carlos Manuel de São Vicente viu, nos últimos dias, os seus advogados na Suíça apresentarem uma queixa contra Angola na Organização das Nações Unidas, com fundamento em “detenção arbitrária e violação do direito a um julgamento justo.” A queixa foi apresentada ao Grupo de Trabalho da ONU sobre Detenção Arbitrária, em Genebra