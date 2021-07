Tribunal de Contas lamenta não ter acesso ao Sistema Integrado de Gestão Financeira

O Tribunal de Contas (TC) queixou-se, esta quarta-feira, que "não tem acesso" ao Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE) angolano para o acompanhamento e concretização da sua acção fiscalizadora, considerando o "obstáculo" com "um pecado original".

O Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado é gerido pelo Ministério das Finanças.

“Temos estado a discutir e ainda esta semana tive uma reunião com a ministra das Finanças e voltámos a abordar esta questão, a ministra insiste em dizer que os sistemas estão abertos, mas na verdade a informação que temos dentro do Tribunal é que o processo é limitado”, afirmou hoje a presidente do TC angolano, Exalgina Gamboa, citada pela agência de notícias Lusa.

As “dificuldades no acesso ao SIGFE” foram apresentadas hoje por técnicos daquele órgão judicial que dizem estar a trabalhar “sem nenhum critério de comparação” na análise de relatórios de execução de orçamentos e de outros documentos.

Exalgina Gamboa, que intervinha no painel sobre “Regulamento da Fiscalização Concomitante, enquadrado no “2.º Encontro Metodológico de Quadros”, considerou que dado que os sistemas informáticos não estão disponibilizados é preciso “ir pela via tradicional”.

É preciso “solicitar a informação por escrito para nos fornecerem e caso não nos forneçam, estas entidades devem ser culpabilizadas segundo a lei”, notou a magistrada.

Segundo Exalgina Gamboa, já decorrem trabalhos para a informatização do sistema interno do tribunal, para aceder a distintas plataformas tecnológicas, defendendo, no entanto, que o Ministério das Finanças “deve colocar o TC numa posição privilegiada no acesso à informação”.

“Até agora, a informação que temos acesso é apenas informação deferida, ou seja, estamos em 2021 e só temos acesso à informação de 2019 e isto é uma questão que tem de ser vista a nível superior e vamos continuar a trabalhar para ter acesso de facto”, realçou.