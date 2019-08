Três milhões de kwanzas, é quanto já se pode transferir pelo Multicaixa

Segundo uma nota da Empresa Interbancária de Serviços (EMIS), a medida enquadra -se no instrutivo do Banco Central que revoga os anteriores um milhão de kwanzas/dia autorizados e tornou-se efectiva à 1 de Agosto último.

Com base no instrutivo, diz a nota, mantém-se o valor máximo de levantamentos diários de 50 mil kwanzas, enquanto o valor máximo diário de pagamentos no arranjo de cartões de pagamento Multicaixa, por cartão de pagamento, é fixado em AKz 20 milhões.

O valor máximo diário de compras em Terminais de Pagamento Automático (TPA), por cartão de pagamento, é fixado em seis milhões de kwanzas e o valor a ser cobrado para a comissão de serviço nas operações de compra com o cartão Multicaixa, de valor superior a Kz mil kwanzas, não poderá exceder 1% do valor da compra, com um limite máximo de dois mil kwanzas.

Entretanto, o documento deixa também claro que não será exigida qualquer comissão de serviço ao comerciante, aplicada a Comissão de Intermediação, nem cobrada a tarifa de processamento, sendo que o valor máximo para Operações de Transferência no Sistema de Transferências a Crédito está fixado em 20 milhões kwanzas.