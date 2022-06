Transporte de catamarã Cabinda-Soyo rende mais de 29 milhões kz

A Sécil Marítima arrecadou mais de 29 milhões kz com o transporte de passageiros por catamarã na rota Cabinda/Soyo e vice-versa em apenas um mês de operação, segundo dados avançados recentemente à imprensa pelo responsável da empresa, Leopoldo André.

De acordo com Leopoldo André, 2026 passageiros viajaram de embarcação de tipo catamarã nos últimos 30 dias na rota marítima Soyo/Cabinda, no âmbito da rede de cabotagem de passageiros e carga, lançada em Abril último.

O represente da empresa afirmou, igualmente, que desde a semana passada, começaram a ser feitas três viagens por semana no referido itinerário, contra duas na fase inicial, transportando 80 a 120 passageiros.

“Esses números de passageiros não diferem muito em relação a rota Cabinda/Soyo”, ressaltou, acrescentando que o número de pessoas até aqui transportado está longe de atingir a capacidade de lotação da embarcação que é de 300 lugares.

Em relação a carga, o responsável disse que foram transportados cerca de 13 mil quilogramas de mercadoria diversa em 12 viagens.

Segundo disse, o número de passageiros na rota marítima Soyo/Cabinda e vice-versa pode vir a aumentar nos próximos dias em função de várias solicitações que a Sécil Marítima está a receber, sobretudo de empresas petrolíferas.

Leopoldo André pediu calma aos agentes económicos locais desejosos em transportar carga pesada para a província de Cabinda, afirmando que estão a ser reunidas as condições operacionais para a materialização desse desiderato a partir de Julho.

O lançamento da rede de cabotagem na rota Soyo/Cabinda aconteceu no dia 20 de Abril do corrente ano, ao passo que a ligação comercial entre as duas cidades separadas pelo oceano atlântico teve início no dia 27 do mesmo mês, com o bilhete de passagem a custar 15 mil kz.