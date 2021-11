O secretário de Estado dos Petróleos e Gás, José Barroso, defendeu esta terça-feira que a transição energética deve “ser harmonizada” com a exploração de petróleo e gás, acrescentando que cria igualmente oportunidades de negócio para as empresas locais de prestação de serviços.

José Barroso que falava na abertura da 2.ª Conferência de Tecnologia e Serviços de Petróleo e Gás de Angola (AOTC), em Luanda, promovida pela Associação de Empresas Prestadoras de Serviços da Indústria Petrolífera Angolana (AECIPA) assegurou que a transição energética “é uma preocupação de Angola”, que privilegia a produção e consumo de energia proveniente de fontes renováveis, em particular barragens hidroeléctricas.

“Contudo, este objectivo deve ser harmonizado com a contínua exploração de petróleo e gás para a sustentabilidade da sua economia e para financiar os esforços desta transição”, sublinhou.

De acordo com a Lusa, para o secretário de Estado, as empresas de prestação de serviços “poderão jogar um papel fundamental, desenvolvendo e trazendo para o mercado nacional, equipamentos e tecnologia de última geração que garantam operações petrolíferas mais eficientes e com menos emissões de gases com efeitos de estufa” e que ajudem a atenuar os efeitos do declínio acentuado de produção.

Por outro lado, a transição energética deve servir também para que empresas tecnológicas internacionais criem ‘joint ventures’ com parceiros nacionais “de modo a acompanharem e beneficiarem das oportunidades de negócio que deverão surgir em torno da cadeia de valor” desta indústria, desde o ‘upstream’ (exploração, perfuração e produção) ao ‘downstream’ (transporte, distribuição e comercialização).