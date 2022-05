Transformação ágil, valorização do Capital humano

A Academia BAI realiza de 31 de Maio a 3 de Junho o “Programa Ser” com o tema “Transformação ágil”, modelo organizacional que assegura a adaptação à era da volatilidade e da imprevisibilidade”.

De acordo com a nota de imprensa, o programa desenvolvido pela Academia BAI assegura a cada ano a valorização do capital humano, com recurso a metodologias e ferramentas de formação e ensino disruptivas e inovadoras, talhadas para a criação de uma consciência estratégica firmada no trinómio: captação, criação e entrega de valor.

Face às exigências derivadas da imprevisibilidade e volatilidade que caracterizam globalmente o cenário pós-pandemia, em 2022 o “Programa Ser” debruçar-se-á sob o tema “Transformação Ágil”.

“Líderes e profissionais de alta performance de diferentes sectores asseguram aos participantes do Programa Ser a capacitação para o Modelo Ágil”, lê-se no documento.

Transformação Ágil

Globalmente as organizações estão cada vez mais a adoptar a abordagem “ágil” para responderem às exigências criadas pela imprevisibilidade do mundo actual.

Experiências de outras geografias comprovam que o modelo ágil é decisivo para: o desenvolvimento da capacidade de gestão de mudanças e prioridades; a entrega de software; aumento da produtividade das equipas e a melhoria no alinhamento entre o modelo de negócio e as tecnologias de informação.

A transformação ágil reivindica a criação de um modelo de governação desenhado para potencializar talentos, unir propósitos, promover a transparência, acelerar os ciclos de tomada de decisões, integrar as tecnologias de informação e agregar valor continuamente.

Assim, o modelo ágil rompe com o tradicional modelo de gestão piramidal. O reajuste das organizações é uma questão de sobrevivência.

O evento conta com a presença dos oradores e convidados: Noelma Viegas D’abreu, PCE da Fundação BAI/Academia BAI; Luis Lellis, PCE do Banco BAI; Ivanilson Machado, PCE da Pumangol; Kussi Bernardo, PCE da Multitel; Cristiana Paiva Managing Partner da Jason Angola; Francisco Guimarães Presidente da ISACA Lisbon Chapter.

Estarão igualmente na actividade Lúcia Palma Chief Happiness Officer, pelo instituto dinamarquês para a felicidade organizacional Woohoo INC; Maria Beny, Estrategista de Liderança; Vivaldo Zacarias, Agile Coach.