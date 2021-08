Trabalhar é um acto de oração

Isidro Fainé Casas é dos mais importantes banqueiros europeus, autêntico conhecedor dos principias mercados financeiros mundiais; o 'todo-poderoso' da banca espanhola com influência no Banco de Fomento Angola (BFA), onde é accionista por via do BPI.



Supernumerário da Opus Dei, católico ultraconservador (que considera o trabalho uma oração) é o empresário mais valorizado de Espanha, num grupo (restrito) de cinco gestores (Pablo Isla, Ana Botín, Marta Álvarez e José María Alvarez-Pallete). Um banqueiro cuja influência se faz sentir nos meandros do poder político e económico.



Actualmente, Isidro Fainé Casas é o presidente da Confederação Espanhola de Bancos de Poupança (CECA), do World Savings Banks Institute (WSBI). Também desempenha a função de vice-presidente do European Savings Banks Group (ESBG).



A trajectória profissional de Isidro Fainé Casas passa pela presidência do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona Banking Foundation “la Caixa”, onde ingressa em 1982 como subdirector-geral; a instituição era designada “Caixa”.



Em Junho de 2007, chega à presidência do banco até Junho de 2014, data em que a instituição assume a designação Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona Banking Foundation “la Caixa”. O currículo do banqueiro da Catalunha (filho de pais agricultores) consta também a liderança do CaixaBank, S.A (2011 -2016).



Inicia a carreira bancária no Banco Atlântico (1964), exercendo a função de director de investimentos. Cinco anos depois (1965) é elevado ao cargo de director-geral do Banco de Assunção no Paraguai. Apos o regresso a Espanha, torna-se director pessoal do Banca Riva Y García (1973) e director-geral nos Bancos Jover (1974) e Unión (1978).



Isidro Fainé Casas é doutorado em economia pela Universidade de Barcelona, certificado de Programa Internacional de Gestores Seniores em Administração de Empresas pela Havard Business School, licenciado em Gestão Sénior para IESE Business School. É membro da Real Academia Espanhola de Ecomimia e Finanças e da Real Academia Espanhola de Médicos, casado e pai de oito filhos.