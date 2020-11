TPA e RNA abocanham 50% dos subsídios operacionais para o Sector Empresarial Público

O Instituto de Gestão de Activo e Participações do Estado, IGAPE, atribuiu subsídio para cobertura de custos operacionais a 12 empresas do SEP no valor de 36 mil milhões Kz (equivalente a 54,2 milhões USD) segundo a Conta Geral do Estado de 2019.

Neste período, o orçamento aprovado para cobrir os subsídios à exploração ou operacionais ascendeu a 28,3 mil milhões Kz. Foi ainda disponibilizado, um crédito adicional na ordem de 7,7 mil milhões Kz, totalizando os 36 mil milhões Kz supracitados.

Dos subsídios atribuídos pelo IGAPE, o sector dos Serviços de Difusão e publicação recebeu 27,9 mil milhões Kz, ou seja, 78% dos subsídios para cobertura de encargos do SEP. Deste montante a TPA e a RNA ficaram com cerca de 18,7 mil milhões Kz (50% do total) dos quais 11,7 mil milhões Kz (33%) para órgão dirigido por Francisco Mendes e pouco mais de 7 mil milhões (20%) para o meio tutelado por Pedro Cabral.

As empresas do sector dos Transportes rodoviários repartiram entre si 15% do valor transferido naquele ano, isto é 5,2 mil milhões Kz. Foi ainda destinado 1,4 mil milhões Kz ao sector de Assuntos económicos e comerciais em geral, perfazendo 4% do total dos subsídios transferidos.

Ao sector das Comunicações foi atribuído 1,1 mil milhões Kz, que perfaz 3% do valor global dos subsídios operacionais. Por seu turno o sector de Indústrias, extracção e recursos minerais, excepto combustíveis, recebeu o representativo de apenas 1% do valor total transferido, isto é, 184 milhões Kz .