TotalEnergies oferece 250 milhões para comprar negócio comercial e industrial da SunPower

A TotalEnergies quer comprar o negócio comercial e industrial da SunPower por 250 milhões USD. O grupo francês anunciou na manhã desta Quinta-feira o negócio com o qual pretende expandir a presença nos Estados Unidos e desenvolver 100 megawatts (MW) adicionais de capacidade por ano.

“Com esta aquisição, a TotalEnergies está a investir ainda mais no crescimento da sua actividade de geração distribuída nos EUA e a apoiar os clientes B2B (business to business) na procura por atingirem os seus objectivos de sustentabilidade”, afirmou Vincent Stoquart, vice-presidente sénior com o pelouro das renováveis da TotalEnergies.

O alvo da aquisição é a empresa de energia solar Commercial and Industrial Solutions (CIS) da SunPower Corp, não sendo expectável qualquer mudança na participação directa que a TotalEnergies detém no grupo. A expectativa é que o negócio fique fechado no segundo trimestre deste ano.

Em Dezembro, a SunPower tinha já avançado estar em negociações relacionadas com a potencial venda deste negócio. Esta oportunidade foi aproveitada pela TotalEnergies, que espera agora atingir os quatro gigawatts de capacidade solar nos EUA até 2025.