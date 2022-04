Total investe 2 mil milhões USD por ano no País

Os dados foram fornecidos pelo director-geral da Total Angola, Olivier Jouny, no fórum “Business expedition Oil & Gas 2022”, evento organizado pela empresa francesa Evolen, com o apoio da Bussiness France Angola – secção comercial da Embaixada de França em Angola.

No evento empresarial, em que estão a participar os maiores actores do sector do gás e petróleo no País com empresas francesas, Olivier Jouny disse que estão previstos investimentos dentro de pouco tempo, em novos blocos, com realce para os blocos 20 e 21 na bacia do Kwanza.

Referiu que a Total Energies detém quase 45% da produção nacional de petróleo e vários projectos em curso para novos investimentos.

Por outro lado, Olivier Jouny referiu que, além do gás e petróleo, neste fórum, estão a falar também da transição energética e de todos os projectos para redução do gás de estufa e a nova estratégia para alargar o sector do petróleo com energias renováveis

Neste evento, estão presentes 17 empresas francesas com o fim de oferecer produtos, equipamentos e serviços a uma indústria petrolífera exigente e em constante evolução.

O evento denominado “Oil e Gás”, organizado pela empresa francesa Evolen, vai até o dia 29 e acolherá os maiores actores do sector do gás e do petróleo no País, que se encontrarão com empresas da França.