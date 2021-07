Toma posse administradora executiva da AIPEX

A nova administradora executiva da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX), Neide dos Santos, depois de, em Junho, ter sido nomeada para o posto pelo Presidente da República.

Empossada num acto em que participou o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, a administradora executiva manifestou, em declarações à imprensa, no final da cerimónia, que vai trabalhar para dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela agência.



"A minha integração no Conselho de Administração da AIPEX tem como prioridades contribuir para um melhor desempenho da missão da instituição, principalmente, na captação de investimento privado e no aumento das exportações”, realçou.



A nomeação da nova administradora surge da necessidade de ocupar a vaga deixada pela ex-administradora Sandra Dias, que foi exonerada a seu pedido.



A AIPEX foi criada pelo Decreto Presidencial nº 81/18, de 19 de Março de 2018, e resulta da fusão da Unidade Técnica para o Investimento Privado (UTIP) e da Agência para a Promoção de Investimento e Exportações de Angola (APIEX)