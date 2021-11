Todos querem mostrar quem manda no petróleo

Os Estados Unidos da América (EUA) e outros grandes consumidores de crude queriam que a OPEP+ reforçasse a oferta. Como não aconteceu, “retaliaram” e vão aceder às reservas estratégicas.

Segundo noticiou o Jornal de Negócios, foi um aviso feito ao cartel e aos seus aliados, mas quem manda no preço ainda são os maiores exportadores.

Há uma nova “guerra” no reino do petróleo, nascida de um braço de ferro entre grandes produtores e consumidores. De um lado estão os 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus 10 aliados (grupo OPEP+, no qual se inclui a Rússia) e do outro estão grandes nações consumidoras desta matéria-prima.