Timor-Leste perdeu pelo menos “sete anos de crescimento económico”

Timor-Leste perdeu pelo menos sete anos de crescimento, com o PIB nacional em 2020 a cair para níveis de 2013, agravando a vulnerabilidade das famílias, a situação do sector privado e a precariedade laboral, disse esta quarta-feira o primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak.

“A contracção do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 foi a pior desde a restauração da independência. O PIB em 2020 foi idêntico ao de 2013, o que significa uma perda de sete anos de crescimento”, afirmou Taur Matan Ruak no Parlamento Nacional.

“Tudo isto levou ao agravamento da situação de vulnerabilidade das famílias timorenses, face à redução do emprego e dos rendimentos do trabalho, apesar das várias medidas de apoio adoptadas por este Governo”, sublinhou.

Segundo a agência de notícias Lusa, para este ano, o Governo reviu em baixa o crescimento previsto, de cerca de 2% para 1,6%, antecipando um crescimento de 2,1% em 2022.

No arranque do debate na generalidade da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2022, o chefe do Governo disse que o crescimento registado até 2017 foi interrompido, devido à crise política no país e depois à pandemia da COVID-19.

“O peso do sector informal na economia deixou muitas pessoas sem protecção nem acesso aos apoios da Segurança Social, em especial os pequenos empresários em nome individual ou trabalhadores por conta própria”, enfatizou.