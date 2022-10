Timor estima perda de 1,4 USD milhões em investimentos de Fundo Petrolífero

O Governo timorense antecipa que os investimentos do Fundo Petrolífero percam este ano mais de 1 418 milhões USD, fazendo recuar parcialmente os ganhos acima do esperado entre 2019 e 2021.

“O Fundo Petrolífero beneficiou de um desempenho invulgarmente forte durante 2019 a 2021. As receitas de investimento totalizaram cerca de cinco mil milhões USD nos três anos de 2019 a 2021, valor muito superior às expectativas de retorno a longo prazo”, refere-se na documentação que acompanha a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2023.

“A queda do valor do Fundo em 2022 fez recuar alguns dos ganhos dos últimos dois anos que estiveram associados à resposta monetária e fiscal muito acomodatícia à COVID-19”, explica-se.

O aumento das taxas de juro pelos bancos centrais em todo o mundo levou, segundo o Ministério das Finanças, a que tanto as acções como as obrigações caíssem em valor este ano.

Segundo o Ministério das Finanças local, o saldo no final do ano poderá cair para 16 225,1 milhões USD, o que representa menos 17% do que o saldo no início de 2022 (quando era de 19.565 milhões USD.

A contribuir para essa queda estarão receitas negativas de investimento estimadas de 1 418,5 milhões USD e levantamentos estimados do Governo de 2.552,6 milhões USD.

No caso dos levantamentos, esse valor inclui mil milhões USD para o Fundo dos Combatentes de Libertação Nacional (FCLN) -- que ainda não foi desagregado formalmente do FP e os levantamentos para a conta do Tesouro para financiar o OGE de 2022, e cujo valor final dependerá da execução.

As receitas petrolíferas estimadas para este ano rondam os 631,1 milhões USD.