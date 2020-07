Temporada vermelha nos EUA

O banco de investimentos americano JPMorgan Chase e a companhia aérea Delta estão entre as empresas de capital aberto a divulgar hoje seus balanços do segundo trimestre do ano, que devem reflectir a maior parte das perdas causadas pela pandemia do novo coronavírus, segundo divulgado pela Exame

A temporada de resultados corporativos que se inicia nos Estados Unidos promete ser inesquecível – de tão ruim. Segundo pesquisa da consultoria de dados financeiros FactSet, a expectativa dos investidores é de que as companhias que fazem parte do índice acionário S&P500 informem uma queda média de 45% nos lucros no período de abril a junho de 2020 ante igual intervalo de 2019.

Se confirmada, vai ser a maior redução desde o quarto trimestre de 2008, quando a crise financeira internacional levou a uma retracção de 69% nos ganhos.