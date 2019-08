Telefonia fixa em alta e rede móvel em queda

Os utilizadores de telefonia móvel representam 45,43% da população angolana, totalizando 13,2 milhões de habitantes, contra os 13,3 milhões que tinha acesso à rede móvel em 2017, representando uma queda de 0,27%, de acordo com dados do Instituto Angolano das Comunicações (INACOM) a que o Mercado teve acesso. No total, 35 531 clientes deixaram de estar ligados à rede de telefonia móvel no ano passado. Já os utilizadores da rede fixa, pouco mais de 171 mil em 2018, registaram um crescimento de 6,69% quando comparados aos 161 mil utilizadores registados em 2017.

Os dados demonstram que a Unitel continua a dominar o mercado da rede móvel há três anos consecutivos com 75% da quota de mercado, sendo que a Movicel se mantêm nos 25% da fatia de mercado, um cenário que, de resto, já dura três anos, isto é, desde que a Movicel “roubou” 5% da quota de mercado à Unitel em 2015. Quanto à rede fixa, Angola Telecom domina 58% da quota de mercado, Ms Telecom 21%, TV Cabo 19% e Startel com 2%.

