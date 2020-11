Tecnologia e globalização aumentam desigualdades no mercado de trabalho

A tecnologia e a globalização tendem a aumentar as desigualdades no mercado de trabalho, alertou o economista Luís Cabral, na conferência 'online' 'O Futuro do Trabalho - Garantir que Ninguém é Excluído' organizada pela agência Lusa.

"Muitos dos empregos vão ser vítimas do progresso tecnológico e da pandemia e os novos empregos terão pouca estabilidade e benefícios sociais", afirmou o professor da universidade de Nova Iorque, defendendo que, para garantir que ninguém é excluído, é preciso mudar o actual sistema de solidariedade social.

"A tecnologia e a globalização tendem naturalmente para a desigualdade", salientou o economista.

Luís Cabral apontou que é preciso uma "reforma fiscal", defendendo que é necessário "dar melhores condições às empresas" e "menos incentivos a quem apareça com inovações para aumentar a produtividade e substituir o emprego".

Para o economista, que também é professor na AESE Business School, "a globalização terá um impacto enorme na emergência do teletrabalho" e, após a pandemia da COVID-19, que veio acelerar o recurso ao trabalho à distância, será impossível voltar ao que existia antes.

Porém, para Luís Cabral, a mudança não deverá ser "do oito para o oitenta", mas sim através de "um modelo equilibrado entre aquilo que havia em Janeiro de 2020 e o que aconteceu no confinamento".

Bethy Larsen, da People & Organisation 'partner' da PwC, defendeu que as empresas têm de rever as suas políticas de recursos humanos sublinhando que nem todos os trabalhadores terão as mesmas facilidades na adaptação no regresso à normalidade, em que tudo aponta que o trabalho será feito num misto de presencial e remoto.

Para a directora de recursos humanos da L'oreal, Clara Trindade, as empresas e os trabalhadores terão de ter "mais agilidade" para tomar decisões sobre pressão, reinventar modelos de negócio, ao mesmo tempo que é necessário requalificar ou formar pessoas para novas competências.

Já o director de recursos humanos da CUF, José Luís Carvalho, realçou que "a capacidade de aprendizagem e de adaptação vão ser muito importantes para o futuro" do trabalho, pois a digitalização vai criar emprego, "mas empregos muito diferentes dos actuais".

Por sua vez, o médico psiquiatra António Sampaio disse que a adaptação é inerente ao ser humano, mas "demora o seu tempo" sublinhando que "se for urgente" há a probabilidade de haver "muitos excluídos" no 'novo' mundo laboral.