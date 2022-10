Técnicos do Tesouro dos EUA chegam a Luanda para assistência em branqueamento de capitais

Uma equipa técnica do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA) desloca-se à Luanda, nos próximos meses, para dar continuidade à assistência em questões de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Esta decisão saiu de um encontro de trabalho entre o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, e o subsecretário do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América para a área de Financiamento do Terrorismo e Crimes Financeiros, Brian Nelson, que teve lugar em Washington, D.C. no dia 14 de Outubro do corrente ano, à margem das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial.

De acordo com um comunicado de imprensa publicado no site do BNA , a reunião serviu para passar em revista o trabalho de assistência técnica que tem vindo a ser prestada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América ao Departamento de Conduta Financeira do BNA, em matéria de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Importa salientar que o Departamento de Conduta Financeira do Banco Nacional de Angola tem beneficiado de um programa de assistência técnica do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América, que consiste na implementação de uma metodologia de supervisão baseada no risco, cujo resultado pretendido é o reforço da capacidade institucional no que respeita ao combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.