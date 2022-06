Tech 21 África analisa novos modelos de negócio no sector financeiro

A Tech 21 África realizará no dia 14 de Junho do corrente ano, o evento Banking as a Service (BaaS) e novos modelos de negócio no sector financeiro, segundo uma nota divulgada pela instituição.

Sobre o evento

O Banking as a Service (BaaS) é um processo de ponta a ponta que envolve FinTechs e outros provedores de serviços terceirizados (TPSP) para aceder aos serviços financeiros do banco por meio de APIs para oferecer uma abordagem financeira diferente e personalizada aos seus clientes.